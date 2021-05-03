TÜBİTAK Başkanı Mandal: Ağustos ayında 2 virüs ilacının kullanıma sunulmuş olmasını bekliyoruz

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, COVID-19'a karşı yapılan yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Mandal, "Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız." dedi.

Mandal yerli ilaç konusunda ise, "Birisi, Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.