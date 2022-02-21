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TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Mandal yeniden atandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal yeniden atandı.

Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

 

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