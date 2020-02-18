TÜBİTAK hemşire alacak! Son başvuru tarihi 24 Şubat
TÜBİTAK, başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere hemşire alımı yapacağını duyurdu.
TÜBİTAK'tan , başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere hemşire alımı yapacağını duyurdu.
18 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TÜBİTAK, genel başkanlık binasında istihdam etmek üzere hemeşire alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 24 Şubat 2020 olarak duyuruldu.
Başvurular için adaylardan aranan şartlar, İŞKUR Web sayfasında ve ilan.gov.tr'deki insan kaynakları ilanları kategorisinde yayımlandı.