TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programında ilk sonuçlar açıklandı

18 Temmuz 2019

ANKARA (DÜNYA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı’nın ilk sonuçları açıklandı. TÜBİTAK’ın, başvuranlar arasından yurt dışında çalışan 98’i Türk, 29’u yabancı toplam 127 bilim insanının Türkiye’de çalışmasını kabul ettiği bildirildi. Aralarında MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale gibi dünya sıralamalarının en üstünde bulunan üniversitelerden bilim insanları kendi alanlarında önde gelen kişiler olarak niteleniyor. Kabul edilen başvuru sayısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakan Varank, başvuran kişilerin niteliklerine bakıldığında Türkiye’nin geleceğine inancı gözlemlediğini vurguladı. Başvuru sahipleri kazanıp kazanmadıklarını kendilerine verilen şifre ile TÜBİTAK internet sitesinden öğrenebilecek. Kabul edilenlerin isimleri de 24 Temmuz’da kamuoyuna duyurulacak.

Bakan Varank, programa ilişkin Zonguldak’ta yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri nitelikli insan gücüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu ihtiyacı karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’yla küresel rekabet gücümüzü arttıracak alanında uzman araştırmacıları ülkemize davet ettik. Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale’den araştırmacılar var. Yine, dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimler var. İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır.”

58 araştırmacı ABD’de çalışıyordu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başvuranların 58’inin ABD, 16’sı İngiltere’den, 9’u Almanya’dan, 8’i de Hollanda’da halen çalışmakta olan kişilerden geldiğini vurguladı.