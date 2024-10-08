TÜBİTAK sekiz personel alacak... Şartlar ve başvuru tarihin belli oldu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sekiz personel için ilan açtı. TÜBİTAK personel alımı 14 Ekim'e kadar sürecek. Başvuruların İŞKUR'un internet sitesinden yapılabileceği açıklandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 8 personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere ön lisans mezunu 8 memur istihdam edilecek.
Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için başvurular 14 Ekim'e kadar devam edecek.
Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.