TÜBİTAK'tan personel alımı duyurusu

TÜBİTAK Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 29 Ocak'a kadar yapılabilecek başvuru için gerekli koşullar kurumun (www.tubitak.gov.tr) adresinin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alacak.

Alınacak 6 personel TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.