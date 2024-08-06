TÜBİTAK'tan personel alımı ilanı... TÜBİTAK iş başvurusu şartları ve tarihleri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni personel alımı ilanı yayınladı. TÜBİTAK 38 yeni personelde aranan şartları web sitesi üzerinden duyururken, nasıl başvuru yapılabileceği de belli oldu. TÜBİTAK personel alımı için başvuru tarihleri de belli oldu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları
Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.
TÜBİTAK personel alımına nasıl başvurulur?
Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.
TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri
Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.