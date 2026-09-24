TÜBİTAK’tan sürdürülebilir projelere yeşil dönüşüm desteği
TÜBİTAK, sanayide enerji ve su tasarrufu sağlayacak, atıkları azaltacak ve yeşil teknolojilerin ticarileşmesini hızlandıracak AR-GE projelerinin yanı sıra sürdürülebilir tarım ve akıllı ulaşım alanlarına 'yeşil dönüşüm' desteği sunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında yürütülen 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2026-2' ile sanayinin yeşil dönüşümünün teknoloji ve yenilikle hızlandırılması, yeşil dönüşüme uyumlu ürün ihracatının artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.
Desteklenecek projeler iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz ve güvenli enerji arzı ile yeşil tarım ve akıllı ulaşımı kapsayacak. Yeni prototip geliştirme, mevcut prototipleri iyileştirme, doğrulama testleri, pilot üretim ve demonstrasyon çalışmaları desteklenebilecek.
Proje bütçesi üst sınırı mikro ve küçük KOBİ'ler için 15 milyon TL, orta ölçekli KOBİ'ler için 24 milyon TL, büyük işletmeler için ise 51,5 milyon TL olarak belirlendi. Kabul edilen bütçenin büyük işletmelerde yüzde 70'i, KOBİ'lerde yüzde 80'i, deprem bölgesindeki (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) KOBİ'lerde ise yüzde 90'ı geri ödemeli destekle karşılanacak.
Proje sonunda geri ödemeli desteğin büyük işletmelerde yüzde 50'si, KOBİ'lerde yüzde 60'ı hibeye dönüşecek. Geri ödemeler, destek bitiminden bir yıl sonra başlayıp yılda iki taksitle yapılacak ve toplam süre 4 yılı aşmayacak.
Geri ödemeli destek üst sınırı mikro ve küçük KOBİ'lerde 500 bin dolar, orta ölçekli KOBİ'lerde 800 bin dolar, büyük işletmelerde 1,5 milyon dolar uygulanacak. Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, teçhizat, yazılım, yayın ve malzeme giderlerinin desteklendiği çağrıya, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tek başına ya da en fazla 3 ortaklı projelerle başvurabilecek.