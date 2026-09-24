TÜBİTAK’tan sürdürülebilir projelere yeşil dönüşüm desteği

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Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası Türkiye Ye­şil Sanayi Projesi kapsamın­da yürütülen 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2026-2' ile sanayinin yeşil dönüşümü­nün teknoloji ve yenilikle hız­landırılması, yeşil dönüşüme uyumlu ürün ihracatının artı­rılması ve ithalat bağımlılığı­nın azaltılması hedefleniyor.

Desteklenecek projeler iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitli­lik, temiz ve döngüsel ekono­mi, temiz ve güvenli enerji arzı ile yeşil tarım ve akıllı ulaşımı kapsayacak. Yeni prototip ge­liştirme, mevcut prototipleri iyileştirme, doğrulama testleri, pilot üretim ve demonstrasyon çalışmaları desteklenebilecek.

Proje bütçesi üst sınırı mik­ro ve küçük KOBİ'ler için 15 milyon TL, orta ölçekli KO­Bİ'ler için 24 milyon TL, büyük işletmeler için ise 51,5 milyon TL olarak belirlendi. Kabul edilen bütçenin büyük işlet­melerde yüzde 70'i, KOBİ'ler­de yüzde 80'i, deprem bölge­sindeki (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) KOBİ'lerde ise yüzde 90'ı geri ödemeli destekle karşılanacak.

Proje sonunda geri ödeme­li desteğin büyük işletmelerde yüzde 50'si, KOBİ'lerde yüz­de 60'ı hibeye dönüşecek. Ge­ri ödemeler, destek bitiminden bir yıl sonra başlayıp yılda iki taksitle yapılacak ve toplam süre 4 yılı aşmayacak.

Geri ödemeli destek üst sı­nırı mikro ve küçük KOBİ'ler­de 500 bin dolar, orta ölçekli KOBİ'lerde 800 bin dolar, bü­yük işletmelerde 1,5 milyon dolar uygulanacak. Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, teçhizat, yazılım, yayın ve malzeme giderlerinin des­teklendiği çağrıya, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tek başına ya da en fazla 3 ortaklı projelerle başvurabilecek.