TÜDER'den tüketicilere uyarı: 14 Şubat'ta kapora dolandırıcılarına dikkat!

14 Şubat'ta sevdiği kişiye sürpriz hazırlamak isteyen pek çok kişi, hediye satın alıp, bir restorana ya da otele rezervasyon yaptırıyor. Bu durumu haksız kazanç sağlamak için fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara yönelik açıklamalarda bulunan TÜDER Başkanı Levent Küçük, verdiği tüyolarla dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

"Özel bir gün geçireceğim derken kapıda kalmayın"

14 Şubat'ta bazı kişiler ve işletmelerin 'Çok yoğunuz, yerimiz dolu, kapora gönderin' diyerek insanları dolandırmaya çalıştığını dikkat çeken Küçük, " Tüketicilerden 'aynı hizmetin birden fazla kişiye satılması', 'yatırılan kaporadan sonra iletişim kurulacak muhatap bulunamaması' gibi çok sayıda şikayet dinledik. Bu yıl 14 Şubat Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu ile birleştirip sürpriz planları ve konaklama talepleri daha da artacaktır. Bu süreçte güvenilir işletmeleri tercih etmek, kapora ödemelerinde dikkatli olmak, açıklama kısmına ne için ödeme yapıldığına dair bilgi eklemek, internetten yapılan alışverişlerde güvenilir siteleri kullanmak oldukça önemli. Aksi halde kaporasını yatırdığınız işletmede kapıda kalabilirsiniz" dedi.

"Vergi kaydı olmayan işletmeler, sahte organizasyonlar..."

Bazı kişilerin etkinlik ve organizasyon adı altında insanları dolandırdığına da dikkat çeken Küçük, "Vergi kaydı olmayan işletmeler, sahte organizasyonlar düzenleyerek tüketicileri mağdur edebiliyor. 'Şu sanatçı sahne alacak, özel parti var.' gibi iddialarla etkinlik duyuruları yapılıyor ancak gerçekte organizasyon vadedilen şekilde gerçekleşmiyor" dedi.

Şikayetler hakem heyeti ve savcılığa yapılabilir

Bazı dolandırıcıların aynı otel veya restoran rezervasyonunu birden fazla kişiye satabildiğine dikkati çeken Küçük, bunu yaşayan tüketicileri uyararak "Eğer karşılarında yasal bir işletme varsa ayıplı hizmet nedeniyle tüketici hakem heyetine başvurabilirler. Ancak bir vergi kaydı veya ticari adresi olmayan dolandırıcılara denk gelirlerse sadece savcılığa şikayet edebilirler" önerisinde bulundu.