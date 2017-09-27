Tüfenkci: Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruz

27 Eylül 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Irak'a olası yaptırımlar ve sınırlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Şu anda Habur sınır kapımız açık durumda, ancak araç sayısı giriş çıkışında bir düşüş olduğunu görüyoruz, kontroller de sıklaştırıldı. Habur sınır kapısının şu anda açık olmasının sürekli açık tutulacağı anlamına gelmemesi lazım" şeklinde konuştu.

Habur sınır kapısı geçişlerindeki azalmada güvenlik endişesinin de etkili olduğunun altını çizen Tüfenkci, "Habur sınır kapısı kapatılması gibi şoklara karşı, alternatif güzergahlar yok değil, mevcut. Orta vadede (Habur'a alternatif) yeni bir kapı konusunda da çalışmalar var" dedi.

Bakan Tüfenkci, Ovaköy'de Habur'a alternatif kapının açıklamasının 2-3 ayda gerçekleşebileceğini ancak daha fazla zaman da alabileceğini bildirdi.

Bölgedeki son durumun Türkiye ekonomisi üzerine etkisini yorumlayan Tüfenkci, "Kuzey Irak'taki gelişmelerin ticaretimize etkisinin çok büyük olacağına inanmıyoruz. Kuzey Irak'a olası yaptırımlar abartıldığı kadar Güneydoğu'daki ihracatçılarımızı etkilemez. Yine de (olası yaptırımların) ihracatçımızı etkilememesi için alternatif güzergahlar dahil, her türlü tedbiri alıyoruz; şu anda olumsuz etkileyen bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Tüfenkci ayrıca, "İran üzerinden, deniz ya da hatta hava yoluyla, Irak merkezi yönetimine ihracatımızı gerçekleştirebiliriz" ifadesini kullandı.

Suriye ile Cilvegözü sınır kapısındaki giriş ve çıkışlar sınırlandırılmış vaziyette olduğunu belirten Tüfenkci, yarın Hatay'a gidip son durumu değerlendireceklerini açıkladı.