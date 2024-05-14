Tuğçe Nur Akıncı'nın ölümünde sürücüye adli kontrol: Aile tutuklama istedi

Baba Sinan Akıncı, özel bir sağlık kabininde hemşire olarak çalışan kızının, 29 Nisan'da elektrikli bisikletiyle kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlattı.

Gözaltına alınan sürücü H.K.'nin sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldığını belirten baba Akıncı, şunları aktardı: "Kızımın öldüğüne hala inanamıyorum. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum. Dışarı çıkıyorum, 'Acaba kızım geri gelir mi' diye kapıya bakıyorum. Mezarlığa gidiyorum, gece gidiyorum diye çocuklar beni içeriye kilitliyor. İçim yanıyor. Bu adam serbest bırakıldı, ben bu adamın tutuklanmasını rica ediyorum."

'Çocuğumun suçu günahı yok'

Anne Tevhide Akıncı da davadan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Benim çocuğumun suçu, günahı yok. Çocuğum sabah kalktı işe gitti, ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum." dedi.

Avukat: Raporlara göre tam kusurlu

Ailenin avukatı Taner Kanarığ ise raporlarda tam kusurlu olduğu tespit edilen sürücünün gereken cezayı alması için her türlü hukuki yola başvuracaklarını kaydetti.

Tuğçe Nur Akıncı nasıl hayatını kaybetti?

Güney Çevre Yolu'nda 29 Nisan'da 22 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı'nın hayatını kaybettiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, H.K'nin kullandığı otomobilin, trafik ışıklarında bekleyen Tuğçe Nur Akıncı'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, otomobilin çarpması sonucu elektrikli bisikletin parçalandığı ve Akıncı'nın sürüklendiği görülüyor.