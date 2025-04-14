TÜGŞAV’tan Ezhel'in bağışına ret! Para hesabına iade edilecek

Rap müziğiyle tanınan ve sahne adı Ezhel olan sanatçının bir hakaret davasından kazandığı tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) bağışladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmasının ardından vakıftan açıklama geldi.

TÜGŞAV, söz konusu bağışı kabul etmeyeceklerini belirterek yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İddialardan aklandığında kendisini vakfımıza bekleriz"

Vakfın duyurusunda, söz konusu bağışın ertesi sabah Ezhel’in hesabına iade edileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" denildi.

Vakıf, kamuoyuna yönelik açıklamasında sanatçının geçmiş dönemde yaptığı bazı sosyal medya paylaşılarına da atıfta bulundu.