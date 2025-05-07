TÜİK açıkladı: 2024'te trafik kazalarında 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl Türkiye'de 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti.

1 milyondan fazla trafik kazası meydana geldi

TÜİK tarafından paylaşılan rakamlara göre, Türkiye'de karayolu ağında 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172 adedi maddi hasarlı, 266 bin 855 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Son 10 yılda 62 bin 762 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Karayolu trafik kazalarında 2024 yılında bir günde ortalama 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1055,1 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de son on yılda karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı.

2023'e göre kaza sayısı arttı

Türkiye'de 2024 yılında 2023 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,9, toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 9,1 ve yaralı sayısı yüzde 9,8 arttı.

Toplam ölü sayısı ise yüzde 3 azaldı.

Motorlu kara taşıt sayısında artış

Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2023 yılında 28,7 milyon iken 2024 yılında 31,3 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2023 yılında 6 bin 548 iken 2024 yılında 6 bin 352 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2023 yılında 22,8 iken 2024 yılında 20,3'e geriledi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından katedilen toplam kilometre, verinin mevcut olduğu en son yıl olan 2023 yılı için 348 milyar olarak hesaplandı. Buna göre, 2023 yılında taşıtlar tarafından katedilen bir milyar kilometre başına trafik kazalarında 18,8 ölüm ve 1007,9 yaralanma olduğu hesaplandı.

Trafik kazası ölümleri en fazla Ankara'da

Türkiye'de 2024 yılında il düzeyinde en fazla ölü sayısı 325 ölüm ile Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 41 bin 414 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölü sayısı 4 ölü ile Ardahan'da, en az yaralı sayısı ise 331 yaralı ile Bayburt ilinde gerçekleşti.

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın 228 bin 120'si yerleşim yeri içinde 38 bin 735'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazası ölümlerinin yüzde 56,4'ü, yaralanmaların yüzde 80,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 43,6'sı yaralanmaların ise yüzde 19,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

Türkiye'de karayolu ağında 2024 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 48,4'ü sürücü, yüzde 30,6'sı yolcu, yüzde 21,0'ı ise yaya olarak açıklandı.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 48,4'ünü sürücüler oldu

Yaralanan kişilerin ise yüzde 52,7'si sürücü, yüzde 36,3'ü yolcu, yüzde 11,0'ı ise yaya oldu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü. Son on yılda 28 bin 8 sürücü, 20 bin 646 yolcu, 14 bin 108 yaya öldü.

İncinebilir yol kullanıcıları toplam ölümlerin yüzde 42,2'sini oluşturdu

İncinebilir yol kullanıcıları olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2024 yılındaki ölü sayısı 2 bin 681, yaralı sayısı ise 162 bin 295 olarak gerçekleşti. Böylece incinebilir yol kullanıcıları 2024 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 42,2'sini, 385 bin 117 yaralanmanın ise yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Yayalar bin 331 ölü sayısı ile 2024 yılındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 21,0'ını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 681 ölümün yüzde 49,6'sını oluşturdu. Motosiklet sürücüleri bin 229 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin yüzde 19,3'ünü oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının yüzde 45,8'ini oluşturdu.

Yayalar 42 bin 486 yaralı sayısı ile 2024 yılındaki toplam 385 bin 117 yaralının yüzde 11,0'ını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 162 bin 295 yaralının yüzde 26,2'sini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri ise 109 bin 832 yaralı sayısı ile toplam yaralı sayısının yüzde 28,5'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının yüzde 67,7'sini oluşturdu.

Ölümlerin yaş gruplarına göre incelenmesi

Trafik kazası ölümleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 15,1'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 54,2'sini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 20,5'ini oluşturdu.

Yaralanmalar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralı sayısının yüzde 17,7'sini, 18-24 yaş grubu yüzde 24,5'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 51,3'ünü, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 6,5'ini oluşturdu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan taşıt sayısı

Türkiye'nin karayolu ağında 2024 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 392 bin 740 taşıtın yüzde 41,8'i otomobil, yüzde 31,5'i motosiklet, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si bisiklet, yüzde 2,0'ı çekici, yüzde 1,8'i otobüs, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,2'si bilinmeyen, yüzde 0,8'i traktör, yüzde 0,7'si elektrikli skuter ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı, iş makinesi, ambulans, tren, tramvay, at arabası taşıtlarından oluştu.

Son on yılda Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına toplam 3 milyon 116 bin 872 taşıt karıştı.

Ölümlerin yüzde 51,9'u tek araçlı kazalarda oluştu

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 51,9'u tek araçlı, yüzde 41,9'u iki araçlı ve yüzde 6,2'si çok araçlı kazalarda meydana geldi.

Yaralanmaların ise yüzde 53,9'u iki araçlı, yüzde 38,6'sı tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 52,8'i iki araçlı, yüzde 41,1'i tek araçlı ve yüzde 6,1'i ise çok araçlı kazalardan oluştu.

Kazaya neden olan kusurlar

Türkiye'de 2024 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 318 bin 926 kusura bakıldığında kusurların yüzde 90,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 0,8'inin taşıt, yüzde 0,5'inin yolcu ve yüzde 0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" kusuru toplam 318 bin 926 kusurun 105 bin 802 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. "Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak" kusuru 46 bin 458 ile en sık görülen ikinci kusur olurken, "Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" 26 bin 487 kusur ile 2024 yılında en sık görülen üçüncü kusur oldu.

Kazaların oluş şekilleri de incelendi

Ölümler kazanın oluş şekline göre incelendiğinde, ilk üç sırada bin 295 ölüm ile yayaya çarpma, bin 281 ölüm ile yoldan çıkma ve bin 141 ölüm ile yandan çarpma şeklindeki kazaların olduğu görüldü.

Ülkemiz karayolu ağında 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 65,3'ü gündüz, yüzde 32,6'sı gece ve yüzde 2,1'i alacakaranlıkta oldu.

En çok ağustos ayında kaza meydana geldi

Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 10,0 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Ocak ayı yüzde 6,1 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15,2 pay ile en fazla Cuma günleri ve yüzde 13,7 pay ile en az Pazar günleri gerçekleşti.