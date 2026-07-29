Türkiye'de ortalama yaşam süresi yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2025 dönemine ilişkin Hayat Tabloları verilerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, bir önceki dönemdeki 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi.

Yeni doğan bir bireyin mevcut ölümlülük koşulları altında yaşaması beklenen ortalama süreyi ifade eden doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75,9 yıl, kadınlarda ise 81,1 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

65 yaşındaki bir kişinin ortalama 18,4 yıl daha yaşaması bekleniyor

TÜİK verilerine göre yaş ilerledikçe beklenen kalan yaşam süresi de şu şekilde hesaplandı:

15 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 64,7 yıl,

30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 50,3 yıl,

50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 31,3 yıl,

65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ise 18,4 yıl oldu.

65 yaşındaki erkeklerin ortalama 16,7 yıl, kadınların ise 20 yıl daha yaşaması bekleniyor. Buna göre aynı yaştaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması öngörülüyor.

Eğitim seviyesi arttıkça yaşam süresi de uzuyor

Araştırma, eğitim düzeyi ile yaşam süresi arasında da güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu.

Her yaş grubunda düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin beklenen yaşam süresi daha kısa olurken, eğitim düzeyi yükseldikçe yaşam süresinin de arttığı tespit edildi.

30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olanlarla yükseköğretim mezunları arasında beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olurken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl olarak hesaplandı.

Sağlıklı yaşam süresi 58 yıl

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, günlük yaşam faaliyetlerini kısıtlayacak ciddi bir sağlık sorunu olmadan geçirilmesi beklenen doğuşta sağlıklı yaşam süresi toplamda 58 yıl oldu.

Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda ise 56,9 yıl olarak hesaplandı. Böylece erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu belirlendi.