TÜİK açıkladı: Yüksek hızlı internet kullanan girişimler artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2025" bültenini yayımladı.

Verilere göre, 2025 yılında en az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 93,6'sı internete sabit hat üzerinden erişim sağladı. Sabit hat internet bağlantısında en yüksek hızlar incelendiğinde; girişimlerin yüzde 54,8'inin 100 Mbit/s'den düşük hız, yüzde 36,6'sının 100-999 Mbit/s aralığında, yüzde 8,6'sının ise 1 Gbit/s ve üzeri hızda internet kullandığı belirlendi.

Web sitesi sahipliği arttı

En az 10 çalışanı olan girişimlerde web sitesi sahipliği oranı 2024 yılında yüzde 51,8 iken, 2025'te yüzde 56,5'e yükseldi. Çalışan sayısına göre bu oran; 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 92,5, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 73,1 ve 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 52,4 oldu.

Ekonomik faaliyet gruplarına göre en yüksek web sitesi sahipliği oranı yüzde 91,6 ile "bilgi ve iletişim" alanındaki girişimlerde görüldü. Bu alanı yüzde 89,3 ile "finans ve sigorta" ve yüzde 79,7 ile "bilgisayarların ve iletişim araçlarının onarımı" faaliyetleri izledi.

Girişimlerin yüzde 55,2'si sosyal medya uygulamalarını kullandı

Facebook, Instagram, X, Snapchat, YouTube, LinkedIn, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 34,6 iken 2025 yılında bu oran yüzde 55,2 oldu. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2025 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 52,8'inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 64,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 83,4'ünün en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

E-satış yapan girişimlerin oranı yüzde 13,6 oldu

En az 10 çalışanı olan girişimlerin 2024 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde 13,6 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,1 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 26,5 oldu.





E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2024 yılında en fazla e-satış yapma oranının yüzde 38,6 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti" faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu, yüzde 20,3 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetlerini yürüten girişimler ve yüzde 19,7 ile "bilgi ve iletişim" faaliyetlerini yürüten girişimler takip etti.

Her 10 girişimden biri web satış yaptı

Girişimlerin yüzde 12,4'ü 2024 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığı ile mal veya hizmet satışı yapan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 11,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,3'ünün, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 21,3'ünün web satış yaptığı görüldü.

Farklı girişimlerin satış yapabildiği çevrimiçi platformlar tercih edildi

Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 51,6'sı kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 80,4'ü farklı girişimlerin de satış yapabildiği çevrimiçi mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını kullandı. Bu oranlar, 2020 yılında sırasıyla yüzde 70,3 ve yüzde 69,7 idi.

Web satış yapan girişimlerin yüzde 81,8'i fiziksel mal sattı

Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin web satışları ürün türüne göre incelendiğinde; fiziksel mal sattığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 81,8 oldu. Yazılım veya diğer dijital içeriklerin indirilmesi ya da çevrimiçi sunulması gibi dijital olarak teslim edilen mal veya hizmet sattığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 24,1, konaklama, seyahat, bakım veya onarım hizmetleri gibi dijital olarak sunulmayan hizmetlerin web satış oranı ise yüzde 27,1 oldu.

Yurt dışına web satışı yapan girişimlerin oranı arttı

Web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığı ile 2024 yılında mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 27,8'i yurt dışına satış yaptı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 26,0 idi.

Yurt dışına web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin 2024 yılında satış sürecinde karşılaştığı zorluklar incelendiğinde ise; girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun yüzde 45,8 ile yurt dışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görüldü. Bunu, yüzde 29,1 ile online ödeme sistemi ile ilgili zorluklar ve mevzuat bilgisi eksikliği ve yüzde 28,6 ile yurt dışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorlukların izlediği görüldü.