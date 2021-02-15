TÜİK Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı
TÜİK Başkanı Şirin görevden alınarak yerine Başkan Yardımcısı Dosdoğru atandı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı bildirildi.
Kuruluştan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır." denildi.