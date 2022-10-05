TÜİK eski başkanı Birol Aydemir, İYİ Parti'ye katıldı
Deva Partisi'nden mart ayında ayrılan TÜİK eski başkanı Birol Aydemir, İYİ Parti'ye katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında Birol Aydemir'in partiye katıldığını açıkladı.
Aydemir yaptığı konuşmada, "Ekibinize dahil olmam yönünde içten ve nazik davetinize teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Bugün burada bulunmamın amacı, İYİ Parti'de siyasete devam etmede amacım yaşadığımız sorunlara 30 yıllık büroktrakit tecrübemle çözüm üretmek, elimden gelen tüm katkıyı sunmaktır" dedi.
Aydemir, Mart ayına kadar Deva Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Deva ve İYİ Parti, muhalefetteki 6 siyasi partinin oluşturduğu "Altılı Masa"da yer alıyor.