TÜİK ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği

Sıfır Atık Vakfı’nda düzenlenen törende protokole, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş imza attı. Protokol kapsamında; Türkiye’de sıfır atık alanındaki verilerin güvenilir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Sıfır Atık Vakfı tarafından kurulacak "Sıfır Atık Veri Merkezi" çalışmalarına TÜİK uzmanlarının teknik destek vereceği belirtildi. Taraflar; akademik araştırmalar, eğitim faaliyetleri, ortak projeler, veri paylaşımı ve ulusal-uluslararası etkinliklerde iş birliği yapacak.

İmzalanan protokolün 3 yıl süreyle geçerli olacağı, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

"Yeni stratejiler geliştirmenin yolunu arayacağız"

Başkan Ağırbaş, akademinin ve verilerinin öneminin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Biz, Sıfır Atık Vakfı olarak akademinin ve verilerin önemine inanıyoruz. Bugün TÜİK Başkanımızla beraber imzaladığımız protokol neticesinde, Türkiye’nin 81 ilinde sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği ile alakalı verileri düzenli olarak işleyeceğiz. Bu veriler ışığında çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Vatandaşlarımız da kurumlarımız da bu verileri düzenli olarak paylaşarak yeni stratejiler geliştirmenin yolunu arayacağız."

"Çevre konusu siyaset üstü"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ise, çevre konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu ifade etti:

"Türkiye İstatistik Kurumu olarak biz, bu konuda uluslararası ilkeler çerçevesinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızla beraber belediyelerimizden, özel sektör kuruluşlarımızdan, hane halklarımızdan birtakım veriler topluyoruz ve ülkemiz adına bu verileri uluslararası kuruluşlara iletiyor, yayınlıyoruz.

Çevre konusu şu anda siyaset üstü, hatta küresel siyaset üstü bir hal almış durumda. Dolayısıyla geniş çaplı bir kampanya ile bir seferberlik halinde tüm paydaşların aktif bir şekilde çalışmasını gerektiriyor. Sadece kamu kurumları olarak biz değil, sivil toplum örgütleri ve akademi de bu sürecin içerisinde beraberce çalışmak zorundayız."