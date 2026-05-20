TÜİK ilk kez ölçtü: Türkiye'de suçun haritası çıktı

TÜİK tarafından ilk kez yayımlanan Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması 2025 sonuçları, ülkede suç deneyimi ve güvenlik algısına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre son bir yılda en yaygın mağduriyetler taciz, bilişim suçları ve tüketici dolandırıcılığı oldu.

Araştırma, 6 Ekim-19 Aralık 2025 arasında 21 bin 500 hanede gerçekleştirilerek vatandaşların güvenlik algısı ve son 1-3 yıldaki suç mağduriyetleri incelendi. Çalışmada araç ve ev hırsızlıkları gibi hanehalkını etkileyen suçların yanı sıra dolandırıcılık, bilişim suçları, saldırı, tehdit, rüşvet ve taciz gibi kişisel suç türleri değerlendirildi.

Suçtan korunmada önlem yüzde 70,7 çelik kapı

Suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemleri incelendiğinde, en yüksek yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı, yüzde 35,5 güvenlik kamerası ve yüzde 28,0 pencerelere panjur veya korkuluk oldu. En düşük yüzde 4,7 hırsız alarmı, yüzde 4,8 bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok oldu.

Ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin ise kırda, pencerelere panjur veya korkuluk önleminin ise orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü.

Son bir yılda bireylerin yüzde 3,5'i bilişim suçlarına maruz kaldı

Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı, bir başka ifade ile yaygınlık hızı, değerlendirildiğinde, cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı. Yağma yüzde 0,1, araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri oldu.

İhbar oranının en yüksek olduğu suç araç hırsızlığı

Araştırmada yer alan suç türleri için, yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde, en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri ise sırasıyla yüzde 5,1 rüşvet, yüzde 11,0 cinsel taciz ve yüzde 14,7 cinsel olmayan taciz oldu.

En fazla maddi kayıp altında

Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde, tüm suçlar için en yüksek oranın "24 bin 999 TL ve altında" gerçekleştiği görüldü. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığında "100 bin TL ve üzeri" ikinci sırada yer alırken, diğer suç türlerinde "25 bin-99 bin 999 TL" arası ikinci sırada yer aldı.

Evden en çok elektronik/elektrikli eşya çalındı

Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşyanın türü incelendiğinde, evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6'sında evden bir şey çalınmazken, yüzde 15,5'inde elektronik/elektrikli eşya ve yüzde 14,9'unda mücevher, saat, altın çalındı. Diğer hırsızlık olaylarında ise çalınan eşya yüzde 19,4'ünde cüzdan/çanta/bavul ve evrak çantası, yüzde 15,2'sinde cep telefonu oldu.