TÜİK, kasım ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,72 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,92 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 41,64 artış gerçekleşti.

Ana gruplara göre değişim oranları

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre de tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,52, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 41,65 artış gerçekleşti.

( Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2024)

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,87 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 2,36 artış ile hayvan yemi oldu.