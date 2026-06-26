TÜİK: Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarında dijital platformların ağırlığının belirgin şekilde arttığını ortaya koyarken, geleneksel medya tüketiminde ise düşüş yaşandığını gösterdi.

Araştırmaya göre son dört hafta içinde sosyal medyada vakit geçirdiğini belirten 10 yaş ve üzeri bireylerin oranı yüzde 71,7'ye yükseldi. Bu oran 2015 yılında yüzde 33,9 seviyesindeydi. Sosyal medya kullanım oranı erkeklerde yüzde 77, kadınlarda ise yüzde 66,6 olarak hesaplandı.

Buna karşılık gazete, dergi ve benzeri yayınları okuduğunu belirtenlerin oranı son 10 yılda yüzde 39,4'ten yüzde 20,1'e geriledi.

Günün en büyük bölümü uykuya ayrılıyor

Araştırmaya göre 10 yaş ve üzerindeki bireyler gün içinde en fazla zamanı uykuya ayırdı. Günlük ortalama uyku süresi 8 saat 55 dakika olarak hesaplanırken, kadınlar ortalama 9 saat, erkekler ise 8 saat 49 dakika uyudu.

Uykuyu günlük 3 saat 15 dakika ile yemek ve kişisel bakım, 2 saat 25 dakika ile istihdam faaliyetleri ve 2 saat 22 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı izledi.

Çalışan bireyler ise günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını işle ilgili faaliyetlere ayırdı. Çalışan erkeklerin günlük çalışma süresi ortalama 6 saat olurken, çalışan kadınlarda bu süre 4 saat 58 dakika olarak belirlendi.

Kadınlar ev işlerine erkeklerden üç saat fazla zaman ayırıyor

15 yaş ve üzerindeki bireylerde kadınların hanehalkı ve aile bakımına ayırdığı süre günlük ortalama 4 saat 3 dakika olurken, erkeklerde bu süre 58 dakika olarak ölçüldü.

Çalışan kadınlar ev işleri ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika ayırırken, çalışan erkeklerde bu süre 47 dakika oldu. Çalışmayan kadınlar ise bu faaliyetlere günlük ortalama 4 saat 33 dakika ayırdı.

Spor için günde sadece 12 dakika ayrılıyor

Araştırma, bireylerin gün içinde spora ayırdığı sürenin oldukça sınırlı kaldığını da ortaya koydu. Günlük ortalama spor ve doğa sporlarına ayrılan süre 12 dakika olarak hesaplandı. Erkekler spora günde ortalama 16 dakika, kadınlar ise 9 dakika ayırdı.

Son dört haftadaki sportif faaliyetlerde yürüyüş ve koşu yüzde 11,7 ile ilk sırada yer alırken, futbol oynayanların oranı 2015'teki yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,1'e geriledi. Aynı dönemde voleybol oynayanların oranı ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e yükseldi.