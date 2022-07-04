TÜİK'e enflasyon tepkisi: Aradaki fark 97 puan

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'ya çıktı.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ağbaba şunları kaydetti:

"TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıkladı. ENAG enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 175. Aradaki fark ise 97 puan!

TÜİK’in kararttığı verilerde dahi Türkiye yüzde 78,62 enflasyonla Eylül 1998’den beri en yüksek enflasyonu görmüş oldu.

TÜİK gıda enflasyonundaki artışı yıllık yüzde 93,93 olarak açıkladı. Oysa TÜİK’in kararttığı ve artık yayımlamadığı halkın gerçek enflasyonundaki bazı temel besin maddelerinin yıllık artışı %100’ü aştı.#enflasyon dolar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#dolar pic.twitter.com/JbRSKmjQ7R — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 4, 2022

TÜİK gıda enflasyonundaki artışı yıllık yüzde 93,93 olarak açıkladı. Oysa TÜİK’in kararttığı ve artık yayımlamadığı halkın gerçek enflasyonundaki bazı temel besin maddelerinin yıllık artışı %100’ü aştı.

Asgari ücret yüzde 30 zamla 5500 TL olarak açıklandı. Oysa TÜİK ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 42,35 olarak açıklamıştı.

İktidar asgari ücretliye en azından TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkını zam olarak vermiş olsaydı asgari ücret 6 bin 54 TL olacaktı."