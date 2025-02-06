TÜİK'İN 2024 VERİLERİ! Kilometrekareye düşen kişi sayısı belli oldu: Türkiye’nin en yoğun nüfuslu şehri hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı, 111 olarak belirlendi. İstanbul, bu yoğunluğu bir kez daha geride bıraktı. Peki, diğer illerde durum ne? İşte Türkiye'nin 2024 nüfus yoğunluğu verileri ve son yıllardaki dikkat çeken değişiklikler.

İstanbul, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ili olma özelliğini korurken her bir kilometrekareye 2 bin 934 kişi düştü. Bu rakam geçen yıl yani 2023'ün verilerinde ise 3 bin 13 kişiydi.

İstanbul’u hangi iller takip etti?

İstanbul’un ardından, 623 kişi ile Kocaeli ve 390 kişi ile Yalova, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en yüksek illeri arasında yer aldı. Yalova, küçük yüzölçümüyle dikkat çekerken, Kocaeli’deki sanayileşmenin ve ticaretin yoğun olduğu bir bölge olarak yüksek yoğunluğu açıklanabilir.

Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu iller aynı kaldı

Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise değişmedi. Tunceli, 11 kişiyle birinci sırada yer alırken, Ardahan 19, Erzincan ise 21 kişi ile bu sıralamada yer aldı. Öte yandan, Konya, geniş yüzölçümüyle dikkat çekerken, kilometrekareye 59 kişi düşmesiyle Türkiye’nin en düşük yoğunluğa sahip büyük illerinden biri oldu.