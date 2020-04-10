Tüketici Hakem Heyeti toplantıları durduruldu

10 Nisan 2020

ANKARA (DÜNYA)-Koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla birlikte, faaliyetleri kısıtlanan kurumlar arasına Tüketici Hakem Heyeti de dahil edildi.

Heyetin faaliyetleri kapsamında öngörülen tüm süre yükümlülükleri, tüketicilerde hak kaybı oluşturmayacak şekilde 30 Nisan’a ertelendi.

Karar kapsamında tüketici hakem heyetleri toplantıları 30 Haziran’a kadar durduruldu. Bu kapsamda; istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişi raporlarının hazırlanması için verilen süreler ile tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliği için belirlenen süreler de 13 Nisan tarihinden itibaren 30 Nisan’a kadar durduruldu. Durdurulan süreler 30 Nisan’dan itibaren işlemeye başlayacak. Bitimine 15 günden az kalan süreler ise yine 30 Nisan’dan itibaren 15 gün uzatıldı.