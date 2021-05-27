Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi'nde bayrak değişimi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nde bayrak değişimi yaşandı. Genel Müdür Ahmet Erdal’ın Bakü Ticaret Müşaviri olarak görevine başlaması üzerine 11 yıldır genel müdür yardımcılığında bulunan Avni Dilber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü olarak atandı.

21 yıldır görev yaptığı kuruma genel müdür olarak atanmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Dilber, “Tüketicilerimiz ile işletmeler arasında sorun yaşanmaması ve yaşanacak olan sorunların da tarafların hak ve hukukunu gözeterek en adil şekilde çözümü için tüm ekibimle birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğim” diye konuştu.