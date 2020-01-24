Tüm Dönerciler Derneği, UDOFED'den ayrıldı

24 Ocak 2020

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan'ın önceki gün bazı döner büfelerinde tavuk etinin çamaşır suyuyla yıkanıp döner olarak satıldığı iddialarının ardından, Tüm Dönerciler Derneği yazılı bir açıklama yaparak federasyondan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

DönerDer Genel Başkanı ve Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 100'den fazla üreticinin de içinde bulunduğu hazır döner sektörünün geleceği için Tüm Döner Üreticileri Derneği (DönerDer) olarak kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Döner Federasyonu'ndan (UDOFED) ayrılma kararı almış bulunuyoruz.

Türk Döneri'ne verdiğimiz yoğun emek ve birikimimiz ile sektörümüzü korumak adına paydaşlarımızla aldığımız bu karar, umuyoruz ki üreticilerimiz, restoran ve büfelerimiz ile doğrudan tüketicilerimiz nezdinde anlayışla karşılanacaktır.

Her sektörde olabileceği gibi, bizim sektörümüzde de kural dışı uygulamalar ve hileli işlemlerin olduğunu düşünmekteyiz. Bu tür münferit üreticilerin sektörümüzün tümünü temsil etmediğini ve topyekün olarak Türk Döneri'nin korunması gerektiğinin bilincinde olmamız gerekmektedir. Dünyada onlarca yıldır değişik isimlerle, farklı ülkeler ve milletler tarafından sahiplenilen Türk Döneri'nin ülkemizdeki tartışmalarla zedelenmesi tarafımızca üzüntü ile izlenmektedir.

2.500 yıllık tarihi olan Türk Döneri'ni dünyada hak ettiği yere koymak için tüm sektörümüzü güç birliği içinde hareket etmeye ve on binlerce çalışanın iş yükü ile birlikte, milyonlarca insanın sağlığını ilgilendiren konularda sektör sözcülerini daha duyarlı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz."

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan tavuk etiyle ilgili, “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.