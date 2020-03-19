Tüm ligler ertelendi

Ceyhun KUBURLU

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başta futbol olmak üzere basketbol, voleybola ve organizasyonlara ara verildi.

Kararı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı.

Erteleme kararını açıklayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Virüsten en çok etkilenen alanlardan birisi de spor. Birçok ülkede müsabakalar durdurulmuş, ertelenmiş ve iptal edilmiş durumda. Euro 2020’de ertelendi. İstanbul’da büyük bir gayret ile hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finali de vardı ve ileri bir tarihe alındı. Biz de sıkı tedbirler alıp önlemleri güncelliyoruz. Mevcut koşulların tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi söz konusu oldu. Liglerin ertelenmesine karar verildi. Sporcuların sağlıklarının korunması adına tüm tedbirler yerine getirilecektir. Federasyonlar bizim en önemli paydaşlarımızdır. Yabancı futbolcuların yurtdışı seyahatlerini ve 14 gün kuralının önemini konuştuk. Tüm bunlar takip edilecek.”

Özdemir: Tarih konusu henüz belli değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Tarih konusu henüz belli değil. Bundan sonraki çalışmalarımızda Kulüpler Birliği Vakfı ile bir çalışma Grubu oluşturacağız ve yeni yol haritasını belirleyeceğiz. Hedef en kısa sürede liglerin seyircili başlamasıdır.” açıklamasında bulundu.

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