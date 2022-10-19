Tüm madenlerin risk dereceleri yeniden değerlendirilecek

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Amasra’daki maden kazasından sonra Türkiye’deki tüm madenlerin risk derecelerinin yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Afyonkarahisar’da düzenlenen bir etkinlik sonrasında DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında kötü bir karneye sahip olduğu yolundaki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, “Maalesef doğru. Bu durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bakanlık olarak Türkiye’deki mevcut tüm madenlerin risk derecelerinin yeniden değerlendirilmesini istedim. Önceden bir derecelendirme vardı elbette. Ancak Türkiye’deki tüm madenlerin tek tek mevcut durumuna ve risk derecelerine tekrar bakacağız” ifadelerini kullandı.

Maden ocaklarında personel ve teknoloji eksikliğinin olduğuna yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Bilgin, “Edindiğim bilgiler, Amasra’da personel eksikliği ile ilgili bir sorun yaşanmadığını gösteriyor. Özel sektör değil, devlete ait bir kurumda bu tür eksikliklerin olması zaten kabul edilemez. İhmal olabilir, olmayabilir de. Kazanın kaynağının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bakanlık müfettişlerinin raporlarından sonra kamuoyuna açıklama yapacağız” dedi.

“Sayıştay raporu yeterli olmaz”

Bakan Bilgin, 2019 yılında Sayıştay’ın Amasra maden ocağı ile ilgili hazırladığı raporun Bakanlık tarafından değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı: “Bu, Sayıştay raporuyla anlaşılabilecek bir mesele değil. Daha teknik düzeyde bilgilere ihtiyacımız var. Elimizde daha objektif verilerin olması lazım. Onu da iş güvenliği, iş sağlığı uzmanlarımız yapacak. Kazanın teknik boyutunu derinleştirmek üzere soruşturma heyetini 6 kişiye çıkardım. Onların verilerini, analizlerini çok önemli buluyorum. Kurumun kendi güvenlik uzmanlarının raporları vardır. Hepsini ortaya çıkaracağız. Mukayeseli inceleyeceğiz. Bu derinlemesine çalışmadan sonra ortaya çıkar, ama Sayıştay raporu, hele 2019’un raporu, bugün için çok fazla bir şey söylemez.”

“Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete aralık ayında toplumu enfl asyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız” dedi. Afyonkarahisar programı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, hayat pahalılığı ve enfl asyonun ciddi bir sorun olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Enfl asyonu yenmemizin şartı orada. Biz de sosyal politikalarımızı bu şartlara göre, çalışanların hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye sokuyoruz. Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enfl asyon şartlarını değerlendirerek, toplumu koruyacak tedbirleri alarak en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın.”

EYT sorununu çözmek için bir tek formül üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bilgin, “En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Henüz çalışmamız bitmedi” dedi.

Çalışma hayatında sosyal barışı önemsediklerini dile getiren Bakan Bilgin, konu ile ilgili şunları söyledi: “Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürüyoruz. Geçici işçiler sorunu, bir türlü geçmeyen, süreklilik arz eden sorun haline gelmiş. Onu da çözmek üzereyiz.”