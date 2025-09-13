Tüm pasifik tsunami alarmında! Rusya Kamçatka'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın Uzak Doğusu’ndaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Petropavlovsk-Kamchatsky’nin doğusu olarak açıkladı. Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bir metreye ulaşabilecek tehlikeli dalgalar konusunda uyarı yaptı. Japonya ve Hawaii dahil birçok bölgede küçük çaplı dalgaların görülebileceği belirtildi. Can kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken bölgede tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 111 kilometre doğusunda, 39.5 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
İlk belirlemelerde büyüklüğün 7.5 olarak ölçüldüğü, daha sonra 7.4’e revize edildiği açıklandı.
Tsunami alarmı verildi
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından bölgede tsunami alarmı yayımladı.
Açıklamada Kamçatka kıyılarında bir metreye kadar yükselebilecek tehlikeli dalgaların oluşabileceği bildirildi.
Ayrıca Japonya, Hawaii ve Pasifik’teki diğer adalarda 30 santimetreden düşük dalgaların görülebileceği belirtildi.
Can kaybı henüz netleşmedi
Deprem sonrası bölgede can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel yetkililerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Daha önce de büyük deprem yaşanmıştı
Kamçatka açıklarında geçtiğimiz Temmuz ayında da 8.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
Söz konusu sarsıntı, Pasifik genelinde 4 metreyi bulan tsunamilere yol açmış, Japonya’da yaklaşık 2 milyon kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.