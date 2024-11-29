Tüm Türkiye'yi saracak! Meteoroloji saat vererek uyardı: Kötü koku her yerde hissedilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde önümüzdeki günlerde azot dioksit gazı kaynaklı puslu hava ve kötü kokular görülebilir. Yüksek basınçlı hava kütlesinin ülkeye giriş yapmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bu etkinin daha yoğun hissedileceği bildirildi.

Kötü kokusundan fark edilecek

Cumartesi günü için yayımlanan hava durumu raporlarında "puslu" ifadesi dikkat çekerken, azot dioksit gazının keskin ve klor benzeri kötü bir kokuya neden olacağı belirtildi. Uzmanlar, bu gazın özellikle yoğun endüstriyel faaliyetlerin olduğu bölgelerde daha belirgin hale gelebileceğini ifade etti.

Azot dioksit nedir?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Atmosferin alt tabakalarında endüstriyel kaynaklardan yayılan bu gaz, keskin kokusuyla bilinir. Az miktarda bulunması insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturmasa da, yüksek basınçlı günlerde solunum yolu hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık yaratabilir.

Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedilecek.

Meteoroloji uzmanları, gazın atmosferdeki oranının sağlık açısından tehlikeli olmadığını vurgulasa da, hassas bünyelere sahip kişilerin açık hava etkinliklerini sınırlamaları öneriliyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla basıncın düşmesiyle birlikte gaz etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.