Tüm yurtta yaz havası! 35 kentte dereceler 30'u geçti

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün 35 ilde termometreler 30 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Antalya, Aydın, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Rize, Bursa, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bilecik, Samsun, Bartın, Giresun, Düzce, Denizli, Karaman, Burdur, Ordu, Şırnak, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Gaziantep ve Kilis'te 30 derecenin üzerine çıktı.

Adana 36 dereceyi geçti

Söz konusu 35 ilde en yüksek sıcaklıklar, ilçelere göre 34,6 ile 30 derece aralığında seyretti. En yüksek sıcaklık Adana'nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıkların yarın da yurt genelinde mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 18 Mart Salı gününden itibaren ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.