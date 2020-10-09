Tuma Çelik kimdir?
Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlık kararı kaldırıldı. Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair karar 9 Eylül 2020 Cuma tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buugünkü Resmi Gazete'nin TBMM Kararları kısmında yayımlanan kararda, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan ilişikteki rapor, Genel Kurulun 07.10.2020 tarihli 3'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Tuma Çelik kimdir?
Tuma Çelik, 1964 yılında Mardin'in Midyat ilçesinin Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a taşınan Tuma Çelik, 1985 sonrasında bir süre İsviçre'de yaşamını sürdürdü. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönen Tuma Çelik, Süryaniler ile ilgili çalışmalarda yer alırken, konu hakkında birçok araştırma yaparken, seminerler ve sempozyumlar verdi.
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) aday olan Tuma Çelik, 3. sıradan Mardin Milletvekili seçildi.
Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmiş, bu iddialar üzerine Tuma Çelik HDP'den istifa etmişti.