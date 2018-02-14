Tuna Huş hayatını kaybetti
TRT'nin sevilen ekran yüzlerinden biri olan usta spiker Tuna Huş İstanbul'da hayatını kaybetti.
Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, vefat etti.
Huş için yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği, daha sonra cenazenin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Tuna Huş kimdir?
Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. Yumuşak ses tonuyla tanınan Huş, TRT'nin siyah-beyaz yayın yaptığı dönemde spiker olarak görev aldı.
Huş, 1999 yılında by-pass ameliyatı oldu, 1,5 yıl sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi ve ameliyat sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.
Berrin Huş ile 1990 yılında ikinci evliliğini yapan Tuna Huş'un Zeynep adında bir kızı ve ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunuyor.
Kaynak: AA