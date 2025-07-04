Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 119 kişi adliyede: 99’u için tutuklama istendi
İZBETON A.Ş. soruşturmasında araların da Tunç Soyer'in de bulunduğu 119 kişi gözaltındaki işlemlerinin adliyeye sevk edilmişti. 99'u hakkında tutuklama talep edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yürütüldüğü öne sürülen yolsuzluk soruşturmasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 137 kişi gözaltına alınmıştı.
Aralarında Tunç Soyer'in de bulundğu 119 İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.
Tunç Soyer hakkında tutuklama talep ediliyor
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 119 kişiden 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli tutuklama talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan 20 şüphelinin ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi.