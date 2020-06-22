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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu virüse yakalandı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu virüse yakalandı
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre COVID-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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