Tunceli belediyesine atanan kayyumun ilk icraatı dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine kayyum atanmıştı. Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu.

Dersim, Tunceli oldu

Artan kayyum kararlarına tepkiler sürerken, Tekbıyıkoğlu'nun ilk işi belediyenin sosyal medya hesabında değişiklik yapmak oldu.

Tunceli Belediyesi'nin X hesabındaki 'Dersim Belediyesi' ismi, 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi. "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" sloganı da silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.

Ovacık ilçesinde ise CHP’li başkan Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkanvekili olarak Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.