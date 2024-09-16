Tunceli Pülümür depremi öncü deprem mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün özellikle uyarıda bulunduğu bölgede yaşanan deprem panik yarattı.

Tunceli depreminin ardından ilk değerlendirme Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi.

Prof. Dr. Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu Kolu’na koşut Pülümür Kırığı’nın doğu uzantısı üzerinde gerçekleştiğini açıkladığı depremin küçük bir gerginlik boşalması olduğunu ifade etti.

Ahmet Ercan bölgede orta büyüklükte bir deprem yaşanmadan önce bu tür sarsıntıların oluşacağını ifade ederken, depremin yıkıcı olmadığını söyledi.

Önce deprem değil, uyarıcı deprem

Prof. Dr. Ercan, EKOL TV'ye yaptığı özel açıklamada ise "Sarsıntı diyor ki ben geriliyorum. İleride büyük bir deprem yapabilirim. Ama ne zaman bilemiyoruz" dedi.

Depremin öncü bir deprem olmadığını belirten Prof. Ercan "Malatya ve Elazığ depremi olduktan sonra enerjinin bir kısmı Kahramanmaraş'a doğru kaymıştı. Bir kısmı ise Tunceli'ye doğru kaymıştı. O zaman deprem bilimciler olarak uyarı yapmıştık. Ya Tunceli kısmında deprem olacak ya da Kahramanmaraş'ta" demiştik. Kahramanmaraş'taki kısım oldu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bu şu anda Tunceli'de, gerginliğin birikmekte olduğunu gösteriyor. Tunceli ile Erzincan arasında kırılmayan bir bölüm var. Orayı kırmaya çalışıyor. Bu uyarıcı bir deprem. Öncü deprem deği, öncü olursa daha büyük bir depremin habercisi olur. Ama diyor ki ben burada geriliyorum, ileride büyük bir deprem yapabilirim. Ama ne zaman bilemiyoruz. Pülümür ile Erzincan arasında bir bölüm kırılmamıştı. Bu bölge kırılmaya çalışıyor.