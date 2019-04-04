Tunceli seçim kurulundan "mazbata" açıklaması

04 Nisan 2019

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın teslim edileceğini bildirdi.

Türkiye Komünist Partili (TKP) Maçoğlu, belediye başkanlığını kazandıktan sonra seçim kuruluyla görüştüğünü ancak mazbatasını alamadığını söylemişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in, "Salı günü saat 15.00'e kadar herhangi bir ilde itiraz yoksa 15.00'ten sonra mazbatalar verilebilir" yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Maçoğlu, birçok şehirde itiraz yoksa mazbataların verildiğine dikkati çekti ve şöyle konuştu:

"Salı günü 15.00'ten beri ilçe seçim kuruluyla yaptığımız istişarelere rağmen bir türlü her ne sebepse bilemiyoruz ama mazbatayı alamıyoruz. Seçim kurulu mazbatayı, güvenlik ve personel eksikliği nedenleriyle yarın 09.00 ile 09.30 arasında verebileceğini söyledi."

Mazbatanın verilmesinin ertelenmesi için kentte güvenlik ve personel sorunu olmadığını söyleyen Maçoğlu, bu süreçte ihmali olanları tespit etmeleri halinde suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA