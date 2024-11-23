Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Cevdet Konak’ın yerine; Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ise Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyum olarak atandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, terörist cenazelerine katılım ve izinsiz gösterilerde bulunma gibi suçlamalar yer aldı. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan iki isim, karardan kısa bir süre sonra görevden alındı.

Bu kararla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ait ikinci belediyeye kayyum atanmış oldu. Daha önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de benzer bir şekilde görevden alınmıştı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, görevden uzaklaştırmaların hukuksuz olduğunu belirterek, "Bu kararın hükmü yok" dedi. Özel, 2012 yılında katıldığı bir cenaze töreni nedeniyle Mustafa Sarıgül’ün suçlu sayılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve "Gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışları" ifadesini kullandı.

Özel ayrıca, 31 Mart seçimlerinin ardından halkın iktidar değişimi sürecini başlattığını belirtti ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulamaların millet iradesine aykırı olduğunu söyledi. CHP, 30 Kasım’da 414 belediye başkanını toplayarak kayyum uygulamalarına karşı geniş kapsamlı bir duruş sergileme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da karara tepki gösterdi. İmamoğlu, kayyum uygulamasını "millet iradesinin gaspı" olarak nitelendirerek, "Doğru olan, başkan görevden alındığında belediye meclisinin yeni bir başkan seçmesidir" dedi.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, “Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız. Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur” diyerek kayyum uygulamalarına karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Belediye önünde gerginlik yaşandı

Kayyum atamalarını protesto etmek için belediye binaları önünde toplanan vatandaşlar, karara sert tepki gösterdi. Protestolar sırasında gergin anlar yaşandı ve gözaltına alınan kişiler oldu.

Tunceli Valiliği, 10 gün süreyle her türlü açık alan toplantısı, yürüyüş ve basın açıklamasını yasakladı. Benzer bir yasak, Elazığ Valiliği tarafından da 7 gün süreyle uygulanmaya başlandı.