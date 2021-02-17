Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 13.02'de ve 9,74 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.