Tunceli’de kene şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti
Tunceli'nin Pertek ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Elazığ’a sevk edilen 69 yaşındaki Haydar Kemaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni yapılacak tahlillerin ardından netlik kazanacak.
Tunceli'den Elazığ'a KKKA şüphesiyle sevk edilen 69 yaşındaki Haydar Kemaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Pertek ilçesinde iki gün önce rahatsızlanan Kemaç, ilk olarak Pertek İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan KKKA şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi’ne, ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybeden Kemaç’ın ölüm sebebinin, yapılacak ileri tahlillerin ardından kesinleşeceği belirtildi.
Cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine gönderildi.