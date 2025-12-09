Google Haberler

Tunceli'de korkutan deprem: AFAD ve Kanddili'den peş peşe açıklama geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD VE Kandilli Rasathanesi'nden depreme ilişkin bilgilendirme paylaşımı yapıldı. Depremin 4,2 büyüklüğünde olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Mutluhan Yıldız
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kanddilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise deprem yerin, 2,6 kilometre altında gerçekleşti.  

Olumsuz bir ihbarda bulunulmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmazken, ekiplerin bölgedeki takip ve değerlendirmeleri sürüyor.

