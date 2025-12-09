Tunceli'de korkutan deprem: AFAD ve Kandilli duyurdu! Naci Görür'den korkutan açıklama

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kanddilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise deprem yerin, 2,6 kilometre altında gerçekleşti.

Olumsuz bir ihbarda bulunulmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmazken, ekiplerin bölgedeki takip ve değerlendirmeleri sürüyor.

"Burada deprem bekliyoruz"

4,2'lik depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Depremin meydana geldiği yerde büyük deprem beklendiğini ifade eden Görür, "Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun" dedi.