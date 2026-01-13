Tunceli’de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği'nden açıklama geldi
Tunceli’de etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Tunceli’de okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Tunceli Valiliği'nden 14 Ocak çarşamba günü okulların durumuna dair bir açıklama geldi.
Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.