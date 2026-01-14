Tunceli’de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği'nden açıklama geldi
Tunceli’de etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Tunceli’de okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Tunceli Valiliği'nden 15 Ocak Perşembe günü okulların durumuna dair bir açıklama geldi.
Tunceli’de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.