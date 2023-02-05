Tunceli'de okullar tatil mi Valilik açıkladı
Tunceli'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını Tunceli Valiliği verdi. Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.