Tunceli’de saatte 160 ton kapasiteli asfalt plentinin temeli atıldı

Tunceli’de saatte 160 ton sıcak asfalt üretecek plent, mobil konkasör tesisi ve makine parkı için altyapı çalışmaları başladı. Merkeze bağlı Kanoğlu mevkiinde 156 dönümlük alanda yürütülen proje, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hayata geçiriliyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, eylül ayında hizmete girmesi planlanan tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Aygöl, “Eylül ayı içerisinde burada malzemeyi üretip artık köy yollarımızı sathi kaplama yerine sıcak asfaltla kaplama çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Mobil konkasörümüzün de malzemesini üretmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinde bulunan İl Özel İdaresi’ne ait makine parkının da yeni alana taşınacağını belirten Aygöl, “İl özel idaremizin şu anda merkezde bulunan kampüsünü buraya taşımayı hedefliyoruz. Böylece şehir merkezini büyük araç giriş-çıkışlarına kapatarak hizmetleri bu bölgede sürdüreceğiz. Hem sıcak asfalt plenti, hem mobil konkasörümüz hem de 40 araçlık yerleşkeyi buraya taşımak için çalışmaları başlattık” ifadelerini kullandı.

Aygöl, ilçelerde de il özel idaresine bağlı şantiyeler kuracaklarını belirterek, “Artık ilçelerden valiliğe veya il özel idaresine gelmeye gerek kalmaksızın yerinde hizmet vermek istiyoruz. Destek veren il genel meclis başkanı ve üyelerine, genel sekreterimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.