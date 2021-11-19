Tunceli'de Şehit Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de başlatılan Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'na 1060 personelin katıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda aralarında kadın astsubayların da yer aldığı Tunceli İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timdeki 1060 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, vatandaşların desteği ile "inançlı" ve "kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun başladığını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada duyurdu.

Soylu, "Bulunduğumuz yerlerde huzur içerisinde, milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden, dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'na 1060 personeliyle başlamıştır. Operasyon, Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Operasyonda 6 kadın astsubayın da görev aldığını belirten Soylu, "Allah güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, Allah muhafaza etsin. Allah başarılarını daim etsin. Dualarımız onlarla birlikte." diye konuştu.