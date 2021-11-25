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Tunceli'de temaslı bilgisini doğru vermeyene ceza

Tunceli'de temaslı bilgisini doğru vermeyen COVID-19 hastalarına ceza uygulanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tunceli'de temaslı kişilerine ilişkin eksik veya yalan beyanda bulunan COVID-19 hastaları hakkında cezai işlem yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında pozitif vakaların tespitinde doğru filyasyonun çok önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, filyasyon ekiplerine temaslı bilgisini eksik ya da yanlış veren vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Salgından korunmak için herkesin tedbirli davranması istenen açıklamada, "Lütfen cezalardan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım. Canımız, canlarımız yanmasın." ifadeleri kullanıldı.

 

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