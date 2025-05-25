Tuncer Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Hukuki zeminini Meclis sağlayacak

Bakırhan, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, küresel siyasetin ciddi bir kaos ve kriz içerisinde olduğunu söyledi.

"Hegemonik emperyalist güçler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi krizler yaşıyorlar. Yarattıkları tahribatları giderme, açlığı, yoksulluğu, barınma sorununu, adaletsizliği, hukuksuzluğu giderme yerine hegemonik emperyalist güçler bu krizi ve kaosu yine bildik yöntemlerle aşmaya çalışıyorlar" diyen Bakırhan, dünyanın birçok yerindeki çatışma ve savaşların takip edildiğini belirtti.

"Çatışmaların son bulduğu Türkiye'yi savunuyoruz"

Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışm alara ve savaşlara değinen Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var. Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünyayı, bir Türkiye'yi biz de savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türk-Kürt ilişkilerinin kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirten Bakırhan, "Kürt-Türk ilişkileri belki geçmiş yüzyılda tahrip edildi, özünden uzaklaştırıldı, belki zayıfladı ama bunu yeniden güçlendirmenin, yeniden geliştirmenin, yeni bir zeminde demokratik bir şekilde bu ilişkilerin yeniden onarılmasını sağlamanın da hepimizin, Türkiye'de yaşayan bütün halkların çıkarına olduğunu da belirtmek istiyorum." dedi.

"Hukuki zeminini de Meclis sağlayacak"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakırhan, "Bu kardeşlik hukuku, bu toplumsal sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyacağı pratiklerde vücut bulacaktır. Niye Meclis? Çünkü barış ve çözüm sadece toplumsal değil, aynı zamanda hukukidir. Hukuk zeminini de Meclis sağlayacak." görüşünü paylaştı.